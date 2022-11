O festival MEO Kalorama regressa ao Parque da Bela Vista, em Lisboa, em 2023 nos dias 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. Já há nomes confirmados e a venda dos bilhetes começa a partir desta quinta-feira.

As primeiras confirmações da segunda edição do festival são Arcade Fire, Florence + The Machine, The Blaze, Foals, Metronomy, Amyl & The Sniffers e os portugueses Capitão Fausto, Dino D’Santiago e Rita Vian.

Está assim desvendada parte do cartaz do festival, que na sua primeira edição, este ano, recebeu mais de 110 mil visitantes.

Quanto custam os bilhetes e onde os posso comprar?

A partir das 10:00 desta quinta-feira, dia 24 de novembro, são colocados à venda os primeiros passes de três dias. Mas há condições.

Nesta fase, estarão disponíveis apenas nas lojas MEO e só para a “comunidade MEO Kalorama”, isto é, para festivaleiros que tenham estado na primeira edição. Por isso, será obrigatório apresentar uma prova na participação da edição de 2022, explica a organização.

“Apresentando um item oficial como a pulseira, o bilhete, o copo ou a T-shirt do festival”, lê-se no comunicado.

Este passe terá o valor de 125 euros e a compra está limitada a uma unidade por cliente.

No dia seguinte, a 25 de novembro, dá-se início à segunda fase de pré-venda do passe de três dias, desta vez online, na plataforma Seetickets.pt. Mantém-se, contudo, o valor e “exclusividade” para participantes na primeira edição do festival.

“A plataforma Seetickets.pt disponibilizará antecipadamente aos clientes que adquiriram bilhetes para a primeira edição do MEO Kalorama um código promocional, que lhes permitirá aceder à compra de até 2 passes para a edição de 2023”.

Só mais tarde, a 29 de novembro, terá início a venda geral do passe de três dias, nos “locais habituais”, ao preço de 145 euros.

Na sua primeira edição, o MEO Kalorama recebeu artistas como Arctic Monkeys, The Chemical Brothers e Nick Cave & The Bad Seeds.