"Only the Strong Survive" é o 21.º álbum de Bruce Springsteen

Bruce Springsteen fez um disco com versões de músicas dos anos 60 e 70. Chama-se "Only the Strong Survive" . Em fevereiro, o músico norte-americano arranca em digressão.

Nigfhtshit era um tema inevitável para Bruce Springsteen num trabalho de escolha difícil. O disco tem 15 músicas. De fora, ficaram 40.

O homem do rock cresceu com a sonoridade soul e deixou a guitarra de lado para com a voz percorrer o cancioneiro norte-americano dos anos 60 e 70.

Em fevereiro, o “Boss” arranca nos Estados Unidos a digressão que dará a conhecer ao vivo "Only the Strong Survive".

A digressão chega a Espanha no final de abril e com passagem por vários países europeus, até 25 de julho mas Portugal está fora .