Super Bock em Stock: brasileiros Bala Desejo atuam no cinema S. Jorge

O Super Bock em Stock regressa a várias salas da Avenida da Liberdade, em Lisboa, esta sexta-feira e sábado.

Para os brasileiros Bala Desejo, será o seu primeiro contacto com o cinema São Jorge, sala onde vão atuar. Recém-distinguidos com o Grammy Latino na categoria "Melhor Álbum Pop em Português" com “Sim Sim Sim”, o disco de estreia criado na pandemia.

Mas antes do concerto em grupo, dois elementos dos Bala Desejo atuama solo. Zé Ibarra atua antes na Casa do Alentejo, espaço que também recebe Dora Morelenbaum.

Ana Moura apresenta o novo disco "Casa Guilhermina" no Capitólio. Perante a enchente prevista, criou-se um sistema de pré-reserva para 50% da lotação da sala. A outra metade é para quem chegar mais cedo ao concerto, que começa à meia noite.