Norte-americana Lizzo estreia-se em Portugal no festival Nos Alive

A cantora norte-americana Lizzo vai estrear-se em palcos portugueses com uma atuação no festival Alive, no dia 7 de julho do próximo ano, anunciou hoje a promotora Everything is New.

"Vencedora de três Grammys, a cantora, compositora, 'rapper', atriz e muito mais, Lizzo mudou o som, a alma e o espírito da música e da cultura popular", pode ler-se no comunicado da promotora, que aos 34 anos já conquistou também um Emmy.

Nascida em Detroit, nos Estados Unidos, em 1988, Lizzo cresceu num lar onde a música era uma presença forte e estudou música formalmente, como escreveu a Vanity Fair num perfil da artista que a classificava como "talvez a mais conhecida flautista na cultura popular desde Ian Anderson, dos Jethro Tull".

Ativa politicamente (doou meio milhão de dólares a organizações "pró-escolha" na sequência da decisão do Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos sobre o aborto, este ano), Lizzo lançou já em 2022 o seu quarto disco, "Special", do qual se destacou o tema "About Damn Time", tornado viral em redes como o TikTok.

Na semana passada, os norte-americanos The Black Keys foram anunciados como a primeira confirmação da 15.ª edição do festival Nos Alive, marcada para 06, 07 e 08 de julho no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no distrito de Lisboa.

Desde então, a organização tem divulgado vários nomes, como Idles, Angel Olsen e Tash Sultana.