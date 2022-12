"Vai ser um projeto muito completo, que vai transformar a vida cultural portuguesa"

Em janeiro, o Teatro Nacional D. Maria II vai encerrar para serem realizadas obras de requalificação, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

Com o encerramento do edifício, foi criado o projeto Odisseia Nacional com uma programação que inclui peças de teatro, oficinas artísticas e atividades para crianças.

O diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, Pedro Penim, acredita que este projeto vai transformar a cultura no país e, que, as obras no edifício vão trazer melhores condições de trabalho aos cerca de 90 trabalhadores do teatro.

O projeto Odisseia Nacional começa no norte do país, seguem-se o centro entre abril e junho, os Açores, a Madeira e o Alentejo e termina em dezembro na região do Algarve.