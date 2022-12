Há um novo filme de Avatar para ver nos cinemas

"Avatar: o caminho da água", de James Cameron, estreia-se na quinta-feira em mais de 200 salas portuguesas de cinema e, até hoje, já foram vendidos cerca de 30 mil bilhetes, disse à Lusa fonte da NOS Audiovisuais.

"Avatar: o caminho da água" é a sequela de "Avatar", o segundo filme mais visto nos cinemas portugueses desde que há estatísticas sistematizadas sobre a exibição cinematográfica, ou seja, desde 2004, com 1,25 milhões de espectadores. "Avatar" estreou-se em Portugal em 2009, em cerca de 90 salas.

Em resposta a questões da agência Lusa, fonte da NOS Audiovisuais revelou que "mais de 200 salas de cinema portuguesas vão ter o filme em estreia" e que "já foram vendidos cerca de 30 mil bilhetes" até hoje à tarde.

Além disso, estão previstas 2.472 sessões do filme nos primeiros 15 dias, na sequência da estreia, entre quinta-feira e 4 de janeiro, nas salas da NOS.

Tal como "Avatar", também "Avatar: o caminho da água", no qual James Cameron "transporta o público de volta ao magnífico mundo de Pandora numa espetacular e emocionante aventura repleta de ação", é em 3D (três dimensões).

A história do novo filme desenrola-se dez anos depois dos acontecimentos do primeiro e segue a família Sully (Jake, Neytiri e os filhos):

"Os seus problemas, as longas distâncias que vão percorrer para se manterem a salvo, as batalhas que lutam para se manterem vivos e as tragédias que suportam".