Foi anunciado esta quinta-feira pelo presidente do júri, Francisco Pinto Balsemão, o vencedor do Prémio Pessoa 2022, que distingue uma personalidade da vida cultural e artística portuguesa.

[Em atualização]

O Prémio Pessoa 2022 foi atribuído a João Luís Barreto Guimarães, poeta, tradutor e médico, cirurgião plástico reconstrutivo no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho e autor de livros como "Movimento", "Nómada" e "Mediterrâneo".

Nasceu em junho de 1967 no Porto e escreveu 11 livros de poesia, os primeiros sete reunidos em Poesia Reunida (2011), a que se seguiram Você está Aqui (2013), Mediterrâneo (2016), Nómada (2018), a antologia O Tempo Avança por Sílabas (2019) e Movimento (2020).

João Luís Barreto Guimarães já foi contemplado com várias distinções em Portugal e no estrangeiro, nomeadamente o Prémio Criatividade Nações Unidas 1992, o Prémio Nacional de Poesia António Ramos Rosa 2017, o Prémio Livro de Poesia do Ano Bertrand 2018, o Prémio Literário Armando da Silva Carvalho 2020 e o Willow Run Poetry Book Award 2020 e o Grande Prémio de Literatura DST em 2022

"Há Violinos na Tribo", lançado em 1989, marcou a sua estreia literária, na altura com 22 anos. Entretanto publicou mais dez obras de poesia, além de uma antologia e duas reuniões de obra poética. O último livro que publicou intitula-se "Movimento" (Quetzal), saiu já durante a pandemia.

Menos conhecida será a faceta de professor. João Luís Barreto Guimarães leciona a cadeira de Introdução à Poesia no curso de Medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto.



A lista dos antigos galardoados



1987 - José Mattoso

1988 - António Ramos Rosa

1989 - Maria João Pires

1990 - Menez

1991 - Cláudio Torres

1992 - António e Hanna Damásio

1993 - Fernando Gil

1994 - Herberto Helder

1995 - Vasco Graça Moura

1996 - João Lobo Antunes

1997 - José Cardoso Pires

1998 - Eduardo Souto Moura

1999 - Manuel Alegre e José Manuel Rodrigues

2000 - Emanuel Nunes

2001 - João Bénard da Costa

2002 - Manuel Sobrinho Simões

2003 - José Joaquim Gomes Canotilho

2004 – Mário Cláudio

2005 – Luís Miguel Cintra

2006 – António Câmara

2007 – Irene Flunser Pimentel

2008 - João Luís Carrilho da Graça

2009 – D. Manuel Clemente

2010 – Maria do Carmo Fonseca

2011 – Eduardo Lourenço

2012 – Richard Zenith

2013 – Maria Manuel Mota

2014 – Henrique Leitão

2015 – Rui Chafes

2016 – Frederico Lourenço

2017 – Manuel Aires Mateus

2018 – Miguel Bastos Araújo

2019 – Tiago Rodrigues

2020 – Elvira Fortunato

2021 – Tiago Pitta e Cunha