Festival Sónar Lisboa 2023 já tem as primeiras confirmações

Max Cooper, WhoMadeWhoo, VTSS, Rui Vargas e DJ Nigga Fox estão entre as primeiras confirmações para a segunda edição do festival Sónar em Lisboa, que decorre entre 31 de março e 02 de abril no Parque Eduardo VII.

A organização do Sónar Lisboa, que se realizou pela primeira vez em abril do ano passado, anunciou esta sexta-feira, em comunicado, "os primeiros 24 espetáculos num programa que contará com cerca de 50 atuações ao vivo e DJ sets, incluindo, como sempre, sons emergentes e artistas consagrados".

O Pavilhão Carlos Lopes, situado no Parque Eduardo VII, "será o espaço principal e um dos quatro palcos, interiores e exteriores, desta edição, que irá transformar o Parque Eduardo VII num local de celebração do Sónar by Day e Sónar by Night [Notes:a programação musical do festival] ".

O cartaz "abrange todo o espetro da música eletrónica, da pista de dança aos sons experimentais".

A lista das 24 primeiras confirmações "é encabeçada por três inigualáveis atuações ao vivo: o produtor búlgaro KiNK; o espetáculo A/V de fazer cair o queixo de Max Cooper; e a eletrónica hipnótica e jazzy de WhoMadeWho".

Estão também confirmados "os 'globetrotters' DJ Tennis b2b Carlita (Astra Club) e Acid Pauli, que trarão a sua visão expansiva e emocional da música eletrónica nos seus sets", os "carismáticos DJ Mochakk e Folamour - este último com seu espetáculo A/V", Cinthie, o "nome sensação da Polónia" VTSS, Héctor Oaks e I Hate Models (num espetáculo A/V exclusivo para o Sónar Lisboa.

Os artistas nacionais já confirmados são DJ Nigga Fox, Shaka Lion, Yen Sung, Rui Vargas, Catarina Silva, Francisca Urbano, Luísa, Vil e Sensible Soccers.

A lista de primeiros nomes confirmados fica completa com "dois dos mais celebrados pioneiros do 'dubstep', Skream b2b Mala, "a selva intergeracional de SHERELLE x Kode9", "um dos segredos mais bem guardados do Reino Unido, o DJ irlandês Or:la", Violet e Photonz.

O Sónar tem uma outra vertente, dedicada às tecnologias criativas, Sónar+D, "espaço de troca de ideias, nas quais se desenvolvem colaborações e cocriações".

O espaço que vai acolher o Sónar+D será anunciado "em breve", mas a organização revela que estará "a poucos minutos de distância" do Parque Eduardo VII.

A organização anunciará também "em breve" o programa de palestras, debates e apresentações complementares à programação musical.



Os bilhetes para o Sónar Lisboa 2023 já estão à venda, em www.sonarlisboa.pt. O festival Sónar realiza-se desde 1994 em Barcelona. A 30.ª edição acontece entre 15 e 17 de junho.