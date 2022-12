Foram anunciados os primeiros nomes para a 25.ª edição do Festival Meo Sudoeste. Uma data redonda de celebração na Zambujeira do Mar, entre 9 e 12 de agosto de 2023.

David Guetta afirmou-se ainda os DJ não ocupavam o palco principal. Consolidou-se como um dos nomes maiores da música eletrónica, também como produtor e colaborações com artistas de outros géneros.

Aquele que já foi apelidado de DJ residente do Meo Sudoeste tantas foram as vezes que atuou na costa alentejana, regressa para a festa da 25ª edição, no primeiro dia do festival, no dia 9.

Também a 9 de agosto, a atuação do irlandês Niall Horan. O músico que se tornou conhecido com os One Direction lançou-se numa carreira a solo. Com dois álbuns editados, o novo ano traz um novo trabalho, após uma pausa discográfica de três anos e a estreia em festivais. O Meo Sudoeste é um deles.

Ivandro é artista português mais ouvido do ano na plataforma de streming Spotify. O músico da linha de Sintra já com uma carreira de 10 anos e que apostou numa sonoridade R&B está a pensar num novo disco. Regressa ao Meo Sudoeste para atuar no último dia.

O campismo abre a 5 de agosto para quem tem o passe para o festival.