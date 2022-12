Sessão de Cinema: “O Guarda-Costas”

Em 1992, as bilheteiras do cinema foram dominadas por "Aladdin", uma animação dos estúdios Disney. Entre os outros sucessos do ano encontramos títulos como "Instinto Fatal", que transformou Sharon Stone numa estrela, ou uma versão delirante do clássico "Drácula", com assinatura de Francis Ford Coppola. Mas convém não esquecer que no segundo lugar do top surge "O Guarda-Costas", de Mick Jackson, com Kevin Costner e Whitney Houston.

É um título que vale a pena evocar (está disponível em streaming), já que esta semana chega às salas "I Wanna Dance With Somebody", precisamente uma evocação biográfica de Whitney Houston (1963-2012). Escusado será dizer que "O Guarda-Costas" explora um modelo de "thriller" romântico — o guarda-costas de uma vedeta musical que se apaixona pela mulher que deve proteger das ameaças de morte que tem recebido — que já vimos tratado com outra energia e sofisticação. O certo é que o filme se sustenta através de duas óbvias componentes: primeiro, a competência de Mick Jackson, veterano inglês do cinema e da televisão, para gerir os altos e baixos de uma narrativa de "suspense" no primeiro grau; depois, a "química" dos protagonistas, afinal provenientes de experiências artísticas bem diferentes.

Na altura, Whitney Houston (que se estreava como actriz) era já uma estrela global do universo musical, tendo lançado dois anos antes o seu terceiro álbum de estúdio, "I'm Your Baby Tonight", cujo sucesso se traduziu em mais de nove milhões de cópias vendidas. Quanto a Kevin Costner, atravessava a fase mais espectacular da sua carreira: em 1990, interpretara e realizara o "oscarizado" "Danças com Lobos", tendo protagonizado o "JFK", de Oliver Stone, no ano seguinte.

Ironicamente, "O Guarda-Costas" obteve nomeações nos Óscares para duas canções ("I Have Nothing" e "Run to You"), mas não recebeu qualquer estatueta dourada. Nos Grammys, Whitney Houston arrebataria três prémios, dois dos quais com aquela que ficou como a mais emblemática canção do filme, "I Will Always Love You", considerada melhor gravação e melhor interpretação vocal feminina — o terceiro Grammy foi de melhor álbum do ano.