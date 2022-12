"Impossível" de Luís de Matos no Teatro Tivoli

O espetáculo "IMPOSSÍVEL Ao Vivo" está de volta ao Teatro Tivoli em Lisboa.

O espetáculo, que junta Luís de Matos e alguns dos melhores mágicos do mundo, nasceu neste palco há quatro anos. Desde aí, mais de 60.000 pessoas já viram as criações, ilusões e atuações destes artistas que estão de volta, para surpreender o público com talentos obscuros.

Javier Botía, Norbert Ferré, Dan Sperry e Yu Hojin partilham o palco do Tivoli com Luís de Matos, numa combinação de talentos que já estava escolhida quando a pandemia obrigou a adiar o espetáculo em 2020.

"Impossível" está em Lisboa até 1 de janeiro, depois disso viaja para Faro e mais tarde para o Coliseu do Porto, entre 13 e 15 de janeiro.