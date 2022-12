Francisco José Viegas, ex-secretário de Estado da Cultura, trabalhou diretamente com António Mega Ferreira e conta que, em 1983-1984, foi "acolhido" por ele quando coordenava o Jornal de Letras.

Do escritor e poeta, Francisco José Viegas distingue, além do "alto génio que ele manifestava", a "capacidade de entusiasmar e chamar pessoas muito diferentes para projetos inovadores" e "de se dar com pessoas mesmo que não gostasse delas" ou "não estivessem do mesmo lado".

Nos últimos anos, dedicou-se "àquilo que ele também gostava, que era escrever". Francisco José Viegas recorda os dois livros de contos de António Mega Ferreira "comoventes, muito bonitos e divertidos".

António Mega Ferreira "escreveu sobre as suas grandes paixões": a literatura e a Itália, conta Francisco José Viegas.

"O rosto de António Mega Ferreira marcou-nos a todos nós e, pessoalmente aquilo que eu posso deixar é gratidão por ter trabalhado com ele."

Francisco José Viegas diz ainda que "não se pode ser um homem de cultura sem humor, ironia e essa espécie de riso que ele tinha".