Condutor envolvido no acidente que vitimou Claudisabel estava alcoolizado

O condutor envolvido no acidente que vitimizou a cantora Claudisabel estava alcoolizado, avança o Correio da Manhã



O equipamento usado no teste de alcoolemia pela GNR no local já era antigo e, por isso, foi pedida contraprova através da recolha de sangue.

O homem de 50 anos poderá ser acusado pelo Ministério Público de homicídio por negligência.

Claudisabel morreu na madrugada de 19 de dezembro depois de um carro ter embatido no seu na A2. O carro da cantora, projetado para fora da estrada, acabou imobilizado a 40 metros do embate. O condutor do outro carro sofreu apenas ferimentos ligeiros.