Funeral de Claudisabel realiza-se sexta-feira

A cantora, de 46 anos, foi a vítima mortal de uma colisão entre dois veículos ligeiros , ocorrida na madrugada de segunda-feira na A2.

Claudisabel tinha estado durante a tarde de domingo a atuar no camião do programa "Domingão" da SIC, em Castanheira de Pera. Após a atuação, ainda jantou com a equipa da SIC e depois seguiu sozinha no carro rumo a casa, em Loulé, no Algarve.