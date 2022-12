Um morto e um ferido em colisão entre dois veículos ligeiros na A2

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida hoje de madrugada na colisão entre dois veículos ligeiros na Autoestrada 2 (A2), junto a Alcácer do Sal, disse à Lusa a Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta foi dado pelas 01:55, tendo o acidente ocorrido ao quilómetro 85 da A2 resultado ainda num ferido ligeiro.

As operações de socorro mobilizaram 12 veículos e 24 operacionais, com a intervenção dos Bombeiros de Alcácer do Sal, VMER do Hospital do Litoral Alentejano, Brisa e GNR.