Filmes em 2023: Novo "Indiana Jones" e "A Pequena Sereia" entre os mais esperados

Apesar do crescimento do streaming, há filmes que continuam a ser considerados sucessos de bilheteira, como os lançamentos dos estúdios da Marvel. "Guardiões da Galáxia Volume 3" e "O Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" são algumas das novidades para o próximo ano.

Em junho vai ser lançado o quinto e último da saga de "Indiana Jones". 15 anos depois, Harrison Ford volta a vestir o icónico herói.

São várias as novidades internacionais e João Lopes acredita que, devido à instabilidade na política do Irão, "O cinema iraniano vai ter uma presença importante no mercado português".

2022 foi o ano que marcou o regresso do público aos cinemas, depois das restrições da pandemia, numa altura em que também a Disney se prepara para lançar uma nova versão em live action do filme de 1989 "A Pequena Sereia".