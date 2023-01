Atriz Sofia Ribeiro é agora cara da SIC e estreia-se no "Vale Tudo"

A atriz Sofia Ribeiro assinou pela SIC, numa das maiores movimentações dos últimos tempos no mercado audiovisual. Sofia Ribeiro é uma das atrizes mais populares da sua geração e das personalidades digitais mais influentes. O anúncio da transferência foi feito esta quarta-feira de manhã.

João Baião e Diana Chaves foram os anfitriões de um novo início para Sofia Ribeiro.

A mudança de canal teve em conta as capacidades da atriz e a versatilidade de papeis que Sofia Ribeiro pode vir a ter na nova casa.

Ainda assim, a estreia de Sofia Ribeiro já tem data marcada e será na SIC já este domingo no regresso do programa "Vale Tudo" com César Mourão e João Manzarra.