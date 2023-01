Ricardo Araújo Pereira foi à festa de 50 anos do Expresso e falou sobre os limites do humor

Ricardo Araújo Pereira participou, esta sexta-feira de manhã, na conferência que marca os 50 anos do Expresso. A liberdade de expressão e os limites do humor foram os temas centrais da conversa gravada com o jornalista e comentador da SIC, Paulo Baldaia, no podcast Expresso da Manhã.

Saltou para o lugar do convidado e a conversa, mesmo com piada, foi séria ou não tivesse como ponto central a liberdade de expressão e o humor, que é, diz Ricardo Araújo Pereira, agressão a brincar.

"Não sei se já viu cães a brincar. Quem não tem cães assusta-se. Os cães estão a brincar e parece que estão à luta. Há dentes, há barulho, há mordidas. Só que eles estão a brincar".

O humorista defende que não é por uma mensagem ser ofensiva que deixa de ser lícita. E não acaba aí: a liberdade de expressão é uma pescadinha de rabo na boca, como é excessivo qualquer tipo de punição ou pedido de punição.

O Expresso da Manhã foi transmitido na íntegra na conferência que marca os 50 anos do semanário e está também na página online do jornal