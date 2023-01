Madonna estreou-se em Portugal em 2004

A ligação de Madonna com Portugal reforçou-se em 2017 quando se mudou para Portugal, descontente com a situação política de então nos Estados Unidos. A cultura nacional seria determinante na evolução da artista, uma ligação fundamentada no lançamento do disco Madame X, que seria o mote para mais uma digressão, com várias datas marcadas no Coliseu dos Recreios em Lisboa

Para além dos êxitos que marcam a carreira de quatro décadas da cantora de 64 anos, Madonna homenageou a cultura portuguesa, deixou mensagens políticas e até um apoio claro à Ucrânia.

Um estilo que cativou milhões e que os admiradores nacionais esperam agora que se repita no palco da Altice Arena em Lisboa a 6 de novembro, numa celebração dos 40 anos de carreira de Madonna.