Madonna regressa este ano a Portugal

E, atenção, os bilhetes vão estar à venda a partir das 10:00 da próxima sexta-feira (20 de janeiro) em MeoBlueTicket . O clube de fãs terá disponível “uma pré-venda” esta quarta-feira (dia 18) entre as 9:00 e as 18:00 .

A tour que vai assinalar os 40 anos de carreira foi produzida pela Live Nation, vai passar por 35 cidades e arranca a 15 de Julho na Rogers Arena em Vancouver. À Europa chegará no outono.

“The Celebration Tour vai oferecer ainda uma experiência única com o convidado especial Bob the Drag Queen a.k.a. Caldwell Tidicue que se junta a todas as datas da tour mundial”, acrescenta a promotora do espetáculo em Portugal.