Bilhetes para concerto de Madonna já estão à venda

A cantora norte-americana, que viveu em Portugal entre 2017 e 2020, vai regressar no próximo ano, com um concerto na Altice Arena, em Lisboa. O espetáculo faz faz parte da digressão que celebra os 40 anos de carreira e os bilhetes já estão à venda.

O preço dos bilhetes está mais caro do que o habitual, mas nem por isso os fãs ponderam faltar ao regresso da “rainha da Pop” a Portugal.

As bilheteiras abriram às 10:00, mas muito chegaram mais cedo, como constatou a SIC Notícias, para garantirem que dali saíam com o bilhete na carteira.

Os preços variam entre os 45 e os 300 euros, sendo que os mais em conta já esgotaram.

Estreia remonta a 2004

A ligação de Madonna com Portugal reforçou-se em 2017 quando se mudou para Portugal, descontente com a situação política de então nos Estados Unidos.

A cultura nacional seria determinante na evolução da artista, uma ligação fundamentada no lançamento do disco Madame X, que seria o mote para mais uma digressão, com várias datas marcadas no Coliseu dos Recreios em Lisboa

Para além dos êxitos que marcam a carreira de quatro décadas da cantora de 64 anos, Madonna homenageou a cultura portuguesa, deixou mensagens políticas e até um apoio claro à Ucrânia .

Um estilo que cativou milhões e que os admiradores nacionais esperam agora que se repita no palco da Altice Arena em Lisboa a 6 de novembro, numa celebração dos 40 anos de carreira de Madonna.