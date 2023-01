A tecnologia atual vai permitir, num novo musical agendado para domingo, que a voz de Amália Rodrigues 'regresse' ao palco do Coliseu dos Recreios, sala onde atuou em 1994, naquele que foi o último recital da sua carreira.

De acordo com os produtores, o espetáculo "Amália, Dona de Si" inclui diversos temas em que o principal intérprete e os músicos que o acompanham interagem com a voz de Amália Rodrigues, algo só possível com tecnologia que, há uma década, não existia.

"A construção de cada um dos temas tem aqui algo que só a tecnologia nos podia dar. Temos a voz da Amália, que é retirada dos originais, que nós colocamos através de algoritmos em 'software' e nos permite tocar ao vivo com a voz. Com os andamentos originais, mas com os instrumentos de hoje", disse à agência Lusa o pianista Pedro Ferreira.

"E isto também nos seduziu. Foi [pegar em algo] tradicional, algo que está na História e trazer algo de novo. Uma nova forma de apresentar a Amália", acrescentou o também diretor geral da Academia de Música de Coimbra (AMC)

Também dirigente e professor na AMC, Ricardo Costa, o 'mago' da componente tecnológica de "Amália, Dona de Si", onde desempenha funções de técnico de som, explicou o processo: "A tecnologia foi-se desenvolvendo e, agora, conseguimos separar dentro de uma música determinadas frequências respetivas aos instrumentos. Neste caso é a voz da Amália".

"A Amália não gravava em pistas [com a voz e instrumentos separados]. Agora, com o crescimento da tecnologia, é possível fazer esse trabalho. Agora, este processo é relativamente simples e possível de concretizar, há dez anos era impossível", enfatizou.

E como é cantar com Amália, ao mesmo tempo do que ela, sem Amália estar, fisicamente, em palco? O cantor Diogo Carvalho resumiu a "emoção" de o fazer, mesmo se os ensaios são diferentes de uma apresentação ao vivo do musical que se estreou em 2021, no Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz e passou por São Paulo, no Brasil, em novembro de 2022.

"Normalmente nos ensaios nada nos toca, mas em palco, estava a cantar o primeiro tema, o "Medo", e quando entrou a voz dela, instalou-se um ambiente completamente diferente. Mas não é só a mim, quase de certeza absoluta que isso também aconteceu com o público", resumiu Diogo Carvalho,

"Foi aquela coisa do 'uau, estou a fazer isto'. Estou a concretizar um sonho", destacou.

Musicalmente, "Amália, Dona de Si" é um olhar para a carreira de uma artista "que desconstruiu aquilo que era um bastião chamado fado, aquilo que ela própria ajudou a elevar", continuou Pedro Ferreira.