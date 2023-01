Morreu a atriz Annie Wersching

A atriz Annie Wersching, conhecida por séries de televisão como "24" ou "Timeless" morreu este domingo de manhã de manhã, aos 45 anos, vítima de cancro, depois de ter sido diagnosticada com a doença em 2020.

A morte da atriz foi confirmada hoje depois de pessoas próximas de Wersching terem partilhado uma campanha de financiamento 'online' nas redes sociais para apoiar a sua família.

Wersching "era uma pessoa reservada por natureza e o diagnóstico ainda a fez mais reservada. Queria proteger os seus filhos, queria melhorar para poder continuar a trabalhar e, sinceramente, não queria falar disso. Queria viver a sua vida à sua maneira e estar com a sua família", lê-se na descrição na página GoFundme.

A produtora executiva da série "The Vampire Diaries" ["Diários do Vampiro"], Julie Plec - na qual Wersching teve um papel - partilhou a campanha no Twitter e lamentou a morte da atriz: "Descansa em paz Annie, eras uma alma maravilhosa",escreveu.

Numa publicação aos media locais, o ator Stephen Full, marido de Wersching, expressou os seus sentimentos em relação à perda: "Hoje há buraco cavernoso na alma desta família. Mas ela deixou-nos ferramentas para preenchê-lo".

Annie Wersching nasceu em St. Louis, Missouri, Estados Unidos, em 1977, licenciou-se em Belas Artes e iniciou a sua carreira no "Star Trek: Enterprise".

A sua carreira foi mais ampla na televisão, ao integrar séries como "Runaways", "The Vampire Diaries", "Bosch", "General Hospital", entre outros.

Desempenhou o papel da agente FBI Renee Walker, na série "24", e deu a voz a Tess no videojogo "The Last of Us".

A atriz, cujo tipo de cancro que lhe foi diagnosticado não foi revelado, deixa três filhos.