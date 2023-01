Morreu Lisa Loring, a primeira Wednesday Addams

"Linda, gentil, uma mãe amorosa, o legado da Lisa no mundo do entretenimento é enorme . E o legado para a família e amigos - uma riqueza de humor, carinho e amor - vai perdurar por muito tempo nas nossas memórias", escreveu, na mesma publicação.

Loring nasceu em 1958, nas Ilhas Marshall. Viveu no Havai antes de se mudar com a mãe para Los Angeles. Tinha duas filhas, Marianne e Vanessa.

"Morreu pacificamente com as duas filhas a segurar-lhe as mãos", contou uma das filhas à revista Variety .

Lisa Loring tinha seis anos quando assumiu o papel de Wednesday Addams em "A Família Addams", um papel que interpretou durante dois anos, entre 1964 e 1966.

Depois de 64 episódios de "Família Addams", fez parte de uma sitcom de curta duração, "The Pruitts Of Southampton", de "The Girl From U.N.C.L.E. " e "As The World Turns".