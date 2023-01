A informação está a ser avançada, em exclusivo, pelo tabloide britânico The Sun. As Spice Girls podem voltar a reunir-se na coroação do Rei e da Rainha de Inglaterra. O evento está marcado para maio deste ano.

O Rei Carlos III e a Rainha Camilla serão coroados na Abadia de Westminster, numa cerimónia religiosa conduzida pelo Arcebispo de Canterbury, prevista para o dia 6 de maio. Mas a festa da coroação deverá prolongar-se até 8 de maio.

Apesar de não haver confirmação oficial, o jornal The Sun garante que “quem está a organizar o evento está a fazer todos os esforços para garantir a presença da girls band”.

Por outro lado, acrescenta o jornal, também as Spice Girls estão “mesmo a ponderar participar neste evento histórico”, tão ou mais especial do que os Jogos Olímpicos de Londres (2012), onde Victoria, Emma, Melanie C, Melanie B e Geri atuaram juntas pela última vez.