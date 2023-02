Grammy: já falta pouco para conhecer os vencedores

Os vencedores dos 65.º Grammy, prémios norte-americanos da música, são conhecidos este domingo numa cerimónia em Los Angeles, apresentada pelo comediante Trevor Noah e que contará com atuações de artistas como Harry Styles, Bad Bunny e Lizzo.

Beyoncé tornou-se na artista mais nomeada de sempre

Nesta edição, as nomeações são lideradas pela cantora Beyoncé, com nove indicações, seguida do rapper Kendrick Lamar, com oito, e das cantoras Adele e Brandi Carlile, com sete cada uma.

Somando as nove nomeações de Beyoncé nesta edição dos Grammy com as que teve em anos anteriores, a cantora tornou-se na artista mais nomeada de sempre, com 88 indicações, recorde que partilha com o marido, o rapper e produtor Jay-Z, que conta este ano com cinco nomeações.

Beyoncé é a mulher mais premiada da história dos Grammy, tendo recebido 28 prémios. E este ano pode igualar ou ultrapassar o recorde detido pelo maestro húngaro-britânico Georg Solti (1912--1997), atingido em 1997, que ao longo da carreira venceu 31 Grammy.

A cantora está nomeada para Álbum do Ano, com "Renaissance", e Gravação do Ano e Canção do Ano, com "Break my soul", contando ainda com nomeações em categorias de Dança/Eletrónica e R&B (Rhythm and Blues).

Outros artistas nomeados

Entre os artistas mais nomeados nos Grammy 2023 estão também Mary J. Blige, DJ Khaled, Future, Terius "The-Dream" Gesteelde-Diamant, Randy Merrill e Harry Styles, com seis indicações cada.

A longa lista de 91 categorias dos Grammy abrange diferentes géneros musicais, do jazz à música clássica, passando pelo rap, o rock