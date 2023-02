Sessão de Cinema: “Austin Powers: O Espião Irresistível”

Com a morte de Burt Bacharach (no dia 8 de fevereiro, contava 94 anos), desapareceu um dos grandes compositores da música popular, mestre de canções tão transparentes quanto sofisticadas. Vale a pena lembrar que a sua ligação com o cinema, pontuada por três Óscares da Academia de Hollywood, o levou também a aparecer como actor, ou melhor, como intérprete de… Burt Bacharach.

Aconteceu em dois dos filmes da trilogia de Austin Powers, personagem interpretada pelo magnífico Mike Myers em tom de deliciosa paródia do universo de James Bond: “Austin Powers: O Espião Irresistível” (1999) e “Austin Powers em Membro Dourado” (2002), ambos realizados por Jay Roach.

Recordamos o primeiro desses títulos (segundo da trilogia, iniciada em 1997 com “Austin Powers - O Agente Misterioso”), em que o romance de Powers com Felicity Shagwell, interpretada por Heather Graham, está ameaçado pelas patifarias do Dr. Evil, cérebro criminoso que é uma das várias personagens que Myers assume neste universo multifacetado — aqui, a alegria da comédia e o gosto do absurdo andam de mãos dadas.

Apesar de breve, a presença de Bacharach [veja-se o video aqui em baixo] é tanto mais sugestiva, tocante e nostálgica quanto ele surge, ao piano, a interpretar uma das suas composições mais célebres: “I’ll Never Fall in Love Again”, canção composta em 1968 para o musical “Promises, Promises”, consagrada através de uma posterior gravação de Dionne Warwick — desta vez, Bacharach acompanha um novo intérprete, nada mais nada menos que Elvis Costello.

