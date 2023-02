Livro vira líder de vendas após vídeo viral no TikTok

Lloyd Devereux Richards, advogado e pai de três filhos, tinha o sonho de publicar um livro. O norte-americano conseguiu concretizar o sonho em 2012, depois de 14 anos a escrever o policial “Stone Maidens”, que se tornou número 1 de vendas na Amazon graças à rede social TikTok.

Até ao momento, o escritor tinha vendas muitos pouco significativas da obra, no entanto esta narrativa mudou com um simples vídeo no TikTok. A filha, Marguerite Richards, publicou um vídeo na rede social com a mensagem: "Adorava que ele conseguisse vender alguns exemplares". O vídeo de 16 segundos, onde é detalhada a longa jornada de Lloyd Devereux Richards para terminar o livro, tornou-se num fenómeno e já conta com mais de 44 milhões de visualizações e quase 10 milhões de "gostos".