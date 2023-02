Recuperadas duas obras de Salvador Dalí de 1922

A polícia catalã recuperou dois quadros de Salvador Dalí que tinham sido roubados por três irmãos venezuelanos a uma família, em Barcelona, segundo a Reuters.

As obras “Els pagesos” e “Les sardanes” têm mais de 100 anos e são da autoria do pintor surrealista Salvador Dalí.

A polícia informou que os três irmãos venezuelanos, que têm entre 50 e 55 anos, foram detidos por terem furtado os desenhos, no ano passado, a uma família em Barcelona.

As autoridades receberam uma denúncia quando os assaltantes tentaram vender os quadros.

As obras são dois desenhos de 1922 que retratam duas paisagens rurais escuras em papel pardo, avaliados em 300 mil euros. Mas os irmãos não ficaram por aqui: a polícia também descobriu outras obras de arte, assim como desenhos gráficos de Joan Miró, relógios, moedas e cédulas valiosas.

Juntamente com as obras de Dalí, as cinco de Miró e duas obras do pintor PacoSola, a polícia apreendeu 55 relógios de luxo, canetas de prata e ouro e joias.