Espanha aprova "lei trans" que permitirá mudar de género a partir dos 12 anos sem parecer médico

Espanha aprova esta quinta-feira a "lei trans" que permitirá mudar de género no registo civil sem relatórios médicos e que avança no meio de alertas de poder tornar-se num novo pesadelo para o Governo, por falta de "segurança jurídica".

A "lei para a igualdade real e efetiva das pessoas trans" vai a votação final global no Parlamento espanhol e quando estiver em vigor será possível mudar de género no registo civil em Espanha, a partir dos 12 anos, sem parecer médico.

Será necessária autorização de um juiz para os casos entre os 12 e os 14 anos e dos pais ou tutores legais entre os 14 e os 16 anos, mas para maiores de 16 anos bastará a própria vontade de quem quiser fazer a alteração de género.

Em todos os casos deixam de ser necessários pareceres médicos e provas de qualquer tratamento hormonal porque o diploma pretende retirar a carga de patologia à mudança de género.

"As pessoas trans [transexuais] não precisam de tutelas nem de testemunhas que lhes digam quem são. As pessoas trans são quem são e a nossa obrigação como Estado é reconhecê-las e proteger os seus direitos", afirmou a ministra da Igualdade, Irene Montero, num debate no Congresso, em dezembro passado.