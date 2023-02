Facanitos garantem que a tradição continua em Podence

Os mais jovens invadiram as ruas de Podence, vestidos de facanitos, para chocalhar os que por nelas passam, neste Carnaval.

Ser Careto em Podence é ritual obrigatório de todas as gerações dos homens da Terra. Os mais pequenos iniciam-se como facanitos de forma a garantirem a continuidade da tradição, como disse um jovem à equipa de reportagem da SIC "Isto para nós é um legado, temos que seguir os outros, é uma tradição".

António Carneiro pertence à organização dos caretos de Podence e assumiu que os jovens têm de dar continuidade à tradição.

"São eles os mais novos têm que dar continuidade a uma tradição que passa de geração em geração. É esse o mote para nós no primeiro dia do Entrudo Chocalheiro fazermos o desfile dos facanitos.", afirmou.

Apesar de ser um ritual exclusivo de rapazes, há raparigas que já se vão juntando à tradição. "Se os homens podem, as raparigas também podem. Os homens não são mais do que as raparigas.", disse uma jovem vestida de facanita.

Seguindo o exemplo dos caretos mais velhos, tentam imitar as chocalhadas e quem assiste ao desfile gosta "Eu é que me fui meter com eles e também já fui chocalhada, eu queria ver qual era o efeito, adorei", garantiu uma das visitantes que foi a Podence assistir ao desfile.

Estes são os primeiros passos desta nova geração de caretos que durante o Carnaval se vão juntar aos mais velhos para cumprirem o ritual de todos os anos que atrai milhares de pessoas à região.