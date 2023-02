A produtora Lobo Mau de Rui Neto aproveitou o “Garantir Cultura” para concretizar a banda desenhada "Crocodilo" e projetos como os monólogos "A Criatura".

São exemplos dos 1.095 projetos apoiados pelo Garantir Cultura, que disponibilizava inicialmente 50% do valor total pedido, com o compromisso de entrega do valor restante, até 60 dias depois de ser entregue o relatório final do projeto com as contas fechadas.

O prazo não foi cumprido em mais de 230 casos.