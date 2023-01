Várias estruturas artísticas e estruturas representativas dos trabalhadores da Cultura convocaram para hoje um "Protesto pelas Artes", junto à Assembleia da República, em Lisboa, onde é ouvido o ministro da Cultura.

O protesto foi convocado num comunicado, divulgado pela Ação Cooperativista, de apoio a profissionais da Cultura e das Artes, assinado por cerca de 70 estruturas artísticas e estruturas representativas dos trabalhadores.

O "Protesto pelas Artes", para o qual é sugerido que "todos vistam de preto e levem um lenço de cor, exceto branco", foi convocado no dia da audição do ministro Pedro Adão e Silva na comissão parlamentar de Cultura, marcada para as 09:00.

Segundo informação disponível no 'site' do parlamento, a audição será dividida em duas partes: na primeira, o ministro será ouvido sobre os concursos de apoio sustentado às artes 2023/2026, na sequência de requerimentos apresentados pelo PSD, PCP e BE. A segunda parte será uma audição regimental.