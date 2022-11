O PSD quer ouvir com urgência ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, no Parlamento, sobre os concursos de apoio às artes 2023/2026.

Apesar do anúncio do reforço de verbas para p Programa de Apoio Sustentado nos concursos quadrienais, o grupo parlamentar do PSD defende que "continua a existir subfinanciamento no setor" porque nos concursos bienais esse reforço não se verificou.

Aquilo que o PSD diz ser o "parco financiamento" dos concursos bienais coloca em risco muitos projetos e estruturas artísticas que só se podem candidatar a esse tipo de financiamento.

“Em resposta às queixas do setor, que se fizeram sentir de imediato dizendo que as verbas eram insuficientes, o senhor Ministro da Cultura, em setembro, anunciou um reforço de verba passando os seis concursos do Programa de Apoio Sustentado a dispor de 148 milhões de euros, com a particularidade deste reforço apenas abranger a modalidade quadrienal dos concursos”.

Os sociais-democratas referem ainda que, à medida que vão sendo conhecidos os resultados provisórios dos concursos de Apoio Sustentado às Artes, "a disparidade existente entre o número de candidaturas apoiadas na modalidade quadrienal e na modalidade bienal está a provocar as maiores críticas por parte de diferentes entidades do setor"."

Entidades como a plataforma riZoma e a associação Plateia também já criticaram a desproporcionalidade de verbas disponíveis entre as duas modalidades.