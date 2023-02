Este domingo, passaram 50 anos desde que a canção "Tourada" de Fernando Tordo venceu o Festival da Canção em 1973. Foi uma das músicas de intervenção e contestação ao Estado Novo, interpretada por Fernando Tordo e escrita por Ary dos Santos, que voltou a ser celebrada meio século depois no Teatro Tivoli em Lisboa.

A raridade que Fernando Tordo apresentava no festival da canção em 1973 fez história há 50 anos, antes da história da ditadura mais antiga da Europa ter terminado com a revolução do 25 de abril do ano seguinte.

A "Tourada", que venceria o penúltimo Festival da Canção controlado pelo regime, foi recordada em 2007 por Fernando Tordo à SIC, como uma canção de intervenção criada pelo músico e por José Carlos Ary dos Santos. A metáfora iludiu as barreiras da censura que não travou a crítica ao regime de Marcelo Caetano.

Foi recordada meio século depois no Teatro Tivoli, em Lisboa. O tema foi o ponto alto do concerto que assinalou o momento em que Fernando Tordo interpretou a música, precisamente 50 anos depois de ter subido ao palco do Festival da Canção de 1973.

A atuação contou com a presença de vários convidados, como Jorge Palma, Ricardo Ribeiro e Paulo de Carvalho.

Vai repetir-se a 11 de março na Casa da Música, num concerto ainda sem a presença confirmada de mais convidados.