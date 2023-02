"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" e "The White Lotus" arrasam nos Prémios SAG

O filme "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" e a série "The White Lotus" foram os grandes vencedores dos Prémios do Sindicato dos Atores (SAG Awards, no original em inglês), atribuídos esta madrugada em Los Angeles.

As estatuetas arrecadadas esta noite por "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" mantiveram a rota imparável de vitória do filme de Daniel Kwan e Daniel Scheinert rumo à cerimónia dos Óscares, à qual chegará com 11 nomeações.

"Apreciamos tanto o vosso apoio a este momento lindo e a este filme", disse a atriz Jamie Lee Curtis, no discurso de aceitação do prémio mais cobiçado da noite, Melhor Elenco em Filme.

A história de "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" oscila entre o absurdo e o fantástico, centrando-se numa imigrante chinesa de meia-idade ("Evelyn Wang") que se vê atirada para uma aventura em múltiplos universos e linhas temporais.