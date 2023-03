Entre 16 a 19 de agosto, é tempo de celebração no Alto Minho. O festival Vodafone Paredes de Coura celebra este ano 30 anos. Esta quarta-feira foram anunciados mais nomes que vão juntar-se a Lorde e Jessie Ware.

Tim Bernardes vai estrear-se num festival em Portugal. A estreia acontecerá no segundo dia do Paredes de Coura. “Mil Coisas Invisíveis” é o segundo disco que lançou a solo. O primeiro "Recomeçar" valeu-lhe a nomeação para Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Alternativa em Língua Portuguesa.

Outra confirmação é a de Cátia Mazari Oliveira, conhecida na música por " A Garota Não". O segundo disco, a que chamou "2 de abril", é uma evocação ao bairro de Setúbal onde cresceu.

Com mais anos de carreira e palcos, os Yo La Tengo vão subir ao palco no 1.º dia do festival e com um disco editado este ano, “This Stupid World”.

No mesmo dia, 16 de agosto, vai ouvir-se no Alto Minho mais um nome da nova geração da música alternativa. Falamos da norte-americana Snail Mail, projeto a solo de Lindsey Jordan. “Valentine” é o trabalho mais recente da guitarrista, cantora e compositora.