O Óscar de Melhor Documentário foi entregue a “Navalny”, uma produção que retrata os eventos da tentativa de assassinato e detenção do opositor ao regime russo Alexei Navalny. Moscovo já reagiu a esta vitória e acusou Hollywood de “politizar” o cinema.

“Navalny”, dirigido por Daniel Roher, mostra a ascensão política do líder russo da oposição que, em 2020, foi envenenado e posteriormente detido, tendo sido, em 2022, condenado a nove anos de prisão por acusações de fraude.

A Rússia reagiu à vitória do documentário pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que referiu que ainda não tinha visto a produção audiovisual, mas que supõe que “exista um certo elemento de politização do tema”.

O representante do Kremlin acrescentou ainda que não pode falar acerca dos “méritos cinematográficos da obra”, uma vez que não está “familiarizado” com ela.