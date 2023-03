Já acabou de ver a primeira temporada de “The Last Of Us”? Isto é o que aí vem...

Depois de uma primeira temporada que agarrou os fãs de séries ao ecrã, os produtores de “The Last Of Us” revelaram - finalmente - um pouco do que aí vem.

A HBO já confirmou a renovação para uma segunda temporada, mas, agora, os produtores vêm mesmo abrir a porta a uma possível terceira. Isto porque dizem ser impossível adaptar o jogo “The Last of Us Part II” numa só temporada.

“É mais do que uma temporada. (...) Não vamos dizer quantas, mas é correto afirmar que é mais do que uma”, afirmou Craig Mazin, co-criador de “The Last Of Us”, em entrevista à GQ.

O que esperar da temporada 2 de “The Last Of Us”?

Neil Druckmann, diretor do videojogo que deu origem à série, revela que está extremamente entusiasmado com as “mudanças que já foram discutidas” para a continuação da série.

“Algumas das coisas pelas quais estou mais entusiasmado são as mudanças que discutimos e ver a história ganhar vida novamente. E acho que é emocionante porque se inclina para aqueles sentimentos que o jogo provocou, de forma muito forte, de uma nova maneira”, afirmou.

Sobre a adaptação do jogo, Mazin e Druckmann revelam ainda que vai haver “coisas diferentes e coisas idênticas”, mas que o objetivo continua a ser o mesmo da primeira temporada: produzir uma série que deixe os fãs felizes.