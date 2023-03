Lance Reddik contou recentemente à SIC como foi entrar na saga "John Wick"

Lance Reddik ficou conhecido por entrar na série de televisão "The Wire" e nos filmes de "John Wick". E foi a propósito do lançamento do quarto filme, que acontece na próxima quinta-feira, que a SIC entrevistou recentemente o ator. Reddik falou sobre a experiência na saga.



Nascido em Baltimore, nos Estados Unidos, formou-se na escola de teatro da universidade de Yale.

Foi encontrado morto em casa, em Los Angeles, aos 60 anos. De acordo com a polícia, morreu de causas naturais.

Para além da carreira no cinema, Lance Reddik era um apaixonado por música. Era um pianista com formação clássica e, em 2007, editou o disco "Contemplations and Remembrances".