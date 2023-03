Cultura

A rádio não é a “alegre casinha” da música portuguesa? A “modesta” quota que revolta os artistas

A lei diz que as rádios têm de reservar, pelo menos, 25% da sua transmissão para a música portuguesa, e as rádios cumprem, mas os artistas contestam a percentagem baixa. Já passou para 30% na pandemia, mas uma inação do Governo levou a que a lei revertesse para a anterior. Agora, os dois lados estão em conflito. Conheça as suas posições ao som de êxitos da música portuguesa.