Prémio D. Diniz atribuído a José Tolentino de Mendonça e Jorge Calado

Franco Origlia

O Prémio D. Diniz é atribuído pela Fundação da Casa de Mateus desde 1980 e distingue anualmente uma obra portuguesa fundamental do cânone literário. José Tolentino Mendonça é poeta, sacerdote e professor e, em 2019, foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco. O autor e cientista Jorge Calado é professor catedrático de Química-Física e de Termodinâmica Química e um interessado nas relações entre as ciências e as artes.