ABBA negam reunião para atuar na Eurovisão do próximo ano

Os ABBA não se vão juntar para atuar na próxima edição do Festival da Eurovisão. A circunstâncias tinham criado expectativa nos fãs da banda sueca: Além de se realizar na Suécia, no próximo ano celebram-se os 50 anos da vitória dos ABBA na Eurovisão com o tema “Waterloo”.

Mas esperanças dos fãs caíram por terra com as declarações de Benny Andersson e Bjorn Ulvaeus. Numa entrevista à televisão britânica BBC, os cantores negaram uma subida ao palco, com os restantes membros da banda, na próxima edição da Eurovisão.

“Eu não quero e se eu não quero, eles também não vão. É o mesmo para os quatro – se alguém diz ‘não’, é não”, disse Benny Andersson.

Bjorn Ulvaeus acrescentou que a banda pode “celebrar os 50 anos dos ABBA sem subir ao palco”.

O quarteto sueco foi formado em 1972, tendo-se tornado mundialmente conhecido dois anos depois, ao vencer o Festival da Eurovisão. Entre os temas mais conhecidos estão “Dancing Queen”, “Fernando” e “Mamma Mia”.

A banda acabou por se separar na década de 1980, depois de terem vendido mais de 385 milhões de discos.

A edição deste ano do Festival da Eurovisão foi ganha pela Suécia: a cantora Loreen conquistou o júri com o tema Tattoo.

Por norma, o país que vence o festival é o anfitrião da edição seguinte - este ano essa regra não se aplicou devido ao conflito na Ucrânia.