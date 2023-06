A realidade do metaverso do Kalorama

Quem quis conhecer as novas bandas do cartaz da 2ª edição do MEO Kalorama, teve que entrar num mundo novo. Aqui, tudo foi criado à medida do festival que se estreou em Portugal no ano passado, para além do palco usado agora, para fazer o anúncio no metaverso a organização construiu mais espaços que o público pode visitar na internet.

Os cabeças de cartaz, Arcade Fire, Florence and the Machine e os Yeah Yeah Yeahs já tinham marcado a presença na outra edição do Kalorama, que conta agora com os suecos "The Hives", o DJ Tiga e outras novidades como Baxter Duti, Shygirl e James Holden.

Espera-se agora pelo anúncio do último cabeça de cartaz em breve. O festival que regressa ao Parque da Bela Vista, em Lisboa, de 31 de agosto a 2 de setembro