Primavera Sound Porto "é um festival com ADN Primavera e intergeracional"

A 10.ª edição do festival Primavera Sound no Porto acontece entre os dias 07 e 11 de junho no Parque da Cidade. Este ano terá mais um dia, um recinto maior e um cartaz que tem Kendrick Lamar, Rosalía e Blur, destaca o seu diretor, José Barreiro.

“Temos um espaço bastante renovado, aumentámos em cerca de 5 ha a área disponível para para público e infraestruturas. É um crescimento da área do festival que nos vai permitir planear o festival para os próximos 5 anos, sempre com um crescimento sustentado”.

No ano passado, a organização chegou à conclusão "que o recinto tinha atingido o seu limite, com as 35 a 37 mil pessoas por dia".

“Este ano esperamos receber cerca de 40.000 a 45.000 pessoas dependendo dos dias. Prevemos que o festival possa crescer para bastante mais nos próximos anos”.

O festival começa já amanhã e “temos notado muita procura de última hora”. “Antes da pandemia comprava-se antecipadamente, agora é muito em cima da hora”.

Mais área para encurtar as longas filas de espera

José Barreiro está confiante que um recinto maior vai resolver alguns problemas que são sempre registados neste tipo de eventos, como as longas filas de espera, por exemplo.

“Este ano, dotámos o recinto com novas áreas, precisamente para albergar cerca de 45.000 pessoas. Claro que haverá horas com alguns picos e algum stress obviamente, 45.000 pessoas não são fáceis de gerir, mas temos mais áreas de de casas de banho, mais metros de bares, mais postos de comida, tudo aquilo que que tivemos desde o início e que fez deste festival sempre o festival mais confortável do país”.

Destaques de quatro dias de festival