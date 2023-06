No coração do Minho, o primeiro dia vai contar com os espetáculos dos norte-americanos Limp Bizkit e dos Xutos & Pontapés . Enter Shikari e The Last International também estão confirmados para o dia 23.

No segundo dia vão subir ao palco do festival de rock, entre outros, os britânicos The Prodigy, o rock alternativo dos Nowhere To Be e o punk rock dos suecos Millencolino.

Para o terceiro dia estão confirmados os Within Temptation e os suecos Apocalyptica.

O Vilar de Mouros termina, no dia 26 de agosto, com os britânicos James, Ornatos Violeta e Guano Apes.

O preço dos bilhetes varia entre os 45 euros - bilhete diário - e os 120 euros - passe geral.