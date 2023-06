A "última" música dos Beatles: inteligência artificial recupera tema inédito de John Lennon

Os Beatles vão lançar a última música da banda. Paul McCartney anunciou que a icónica banda britânica utilizou inteligência artificial para isolar a voz de John Lennon de uma antiga cassete, conseguindo criar uma nova música.

“Acabámos de terminá-la e será lançada este ano”, disse o artista numa entrevista à Rádio BBC 4.

Apesar de não dizer o nome da nova música, é provável que o tema em causa seja “Now And Then” – uma das músicas que John Lennon gravou pouco tempo antes de morrer, em 1980, numa cassete rotulada “Para o Paul”. A cassete foi entregue a Paul McCartney em 1994 pela viúva do cantor, Yoko Ono.

“Now And Then” – uma canção de amor em tom de pedido de desculpas – já tinha sido considerada como uma possível “música de reunião” dos Beatles, em 1995, quando a banda compilava a série “Anthology”. No entanto, a banda acabou por abandonar o projeto e a música nunca chegou a ser produzida.

Na altura, foram lançadas duas canções com base na cassete de Lennon: “Free As a Bird” e “Real Love”.

Inteligência artificial permitiu isolar a voz de John Lennon

A cassete, que terá sido gravada em casa de John Lennon com uma aparelhagem caseira, apresentava as últimas composições musicais do artista. Graças à inteligência artificial, foi possível separar a voz do cantor do som do piano, dando aos fãs a “última” música da banda.

Peter Jackson, produtor do documentário “The Beatles: Get Back”, foi essencial no processo: “Ele foi capaz de libertar a voz do John de um pedacinho pegajoso da cassete”, conta Paul McCartney.

“Nós tínhamos a voz do John e um piano e ele conseguiu separá-los com inteligência artificia”, explicou ainda o artista britânico. “Eles dizem à máquina: ‘isto é voz, isto é guitarra. Elimina a guitarra’.”

Uma vez separada a voz de John Lennon, foi possível “torná-la pura através da inteligência artificial” e, depois, “misturar a gravação, como se faz normalmente”. “Isso dá-lhe margem de manobra”, acrescenta o cantor.