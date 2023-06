Museu MAC/CCB vai ser inaugurado a 28 de outubro

Várias peças de Paula Rego, cedidas pela Fundação Calouste Gulbenkian e por coleções privadas vão estar presentes no novo museu no Centro Cultural de Belém.

"Um foco em Paula Rego" está em exposição a partir desta terça-feira até 10 de setembro, no CCB.

MAC/CCB susbtitui o antigo museu Berardo

A Coleção Berardo - arrestada pela justiça desde julho de 2019 - também vai estar no novo museu.

"O Estado continuará a ter a responsabilidade de mostrar a coleção Berardo, garantindo a sua segurança, preservação”, referiu o ministro da cultura.

Quando o processo judicial terminar, o Governo quer negociar com quem for o legítimo proprietário a permanência das obras de arte no MAC/CCB.