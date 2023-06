Julian Sands: restos mortais encontrados no local do desaparecimento do ator

Foram encontrados restos humanos no deserto de Mount Baldy, no sul da Califórnia, zona onde o ator de cinema Julian Sands desapareceu, segundo as autoridades locais.

Na noite de sábado as autoridades confirmaram que uns caminhantes na região contactaram os funcionários da estação de Fontana por volta das 10 da manhã para relatar a descoberta de restos de um corpo humano, segundo a Reuters.

Após isso, as autoridades foram recolher o corpo para que este seja identificado.

Sands foi dado como desaparecido a 13 de janeiro depois de ir andar sozinho na área de Baldy Bowl nas montanhas de San Gabriel, cerca de 80 quilómetros a nordeste de Los Angeles.

As buscas foram imediatamente iniciadas na área, mas as equipas foram retiradas um dia depois devido ao risco de avalanche e condições precárias no zona montanhosa.

O Baldy Bowl, uma grande área inclinada abaixo da crista da área de esqui de Mount Baldy, é um destino popular para esquiadores, alpinistas. Acreditava-se que Sands era um alpinista experiente, disseram autoridades na altura de seu desaparecimento.

Nascido em Inglaterra, Sands mudou-se para a Califórnia na década de 1980 para seguir carreira em Hollywood após o sucesso do filme de 1985 "A Room with a View", um romance de época em que garantiu o papel principal ao lado de Helena Bonham Carter.