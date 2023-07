A exposição do Expresso continua a percorrer as capitais portuguesas. Chegou a vez de Beja receber as 50 capas que marcaram a história do jornal e do país.

Além desta exposição, na Biblioteca Municipal da cidade encontramos uma outra onde 50 personalidades de várias áreas contam o que representa para si o Expresso.



Duas exposições dedicadas aos 50 anos do Jornal Expresso para descobrir em Beja, até dia 8 de agosto.